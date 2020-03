Jurado de Bailando por un Sueño, Aníbal Pachano: "Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada"

El jurado del programa "Bailando por un Sueño" Aníbal Pachano hizo una serie de polémicas declaraciones al conversar con el programa "Hay que ver" de Canal 9 en Argentina.

"Soy un paciente de mucho riesgo, pero no le tengo miedo al coronavirus. Están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar el panic attack", dijo el evaluador del estelar.

Y luego resaltó que "no tengo ninguna restricción por ahora… Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. Soy consciente de que tengo mucho riesgo, pero tengo tanto remedio encima que parezco el monumento al laboratorio. Por el momento, yo no me siento mal".

"Yo me voy a aislar el tiempo que corresponda, pero no me voy a aislar de la vida, chicos, eso lo tengo clarísimo en mi cabeza. Voy a seguir trabajando de la manera que sea", advirtió.

Y su remate fue aún más directo: "va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar y va a tener que ser de otra manera, porque yo no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurra al presidente de la nación".