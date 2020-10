Julio César Rodríguez comenta foto de Marité Matus y genera ola de especulaciones

¿Son amigos o hay algo más? El curioso comentario que le dejó Julio César Rodríguez a Marité Matus desató una ola de rumores respecto al vínculo que existiría entre ambos personajes del espectáculo local.

Resulta que el animador saludó a la ex esposa de Arturo Vidal en una de sus últimas publicaciones de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 551 mil seguidores.

Y fueron estos mismos quienes se percataron del mensaje que escribió el conductor del programa “Contigo la Mañana” de CHV, pues resaltaba entre los cientos de comentarios que le habían dejado sus fanáticos.

“Te felicito por lo que has logrado”, fueron parte de las palabras del animador que provocaron la duda de usuarios en redes sociales.

Se trata de una fotografía donde la chilena posa junto a dos de sus hijos, quienes nacieron fruto de su extinto matrimonio con el seleccionado nacional Arturo Vidal. “Lindo domingo para todos”, escribió la rubia en el post.

El también locutor radial aprovechó esta oportunidad para destacar el rol de mamá de la influencer, quien constantemente se muestra en redes sociales en esta faceta. “Que linda familia!! Te felicito por lo que has logrado. Te veo feliz con tus niños todos los días”, escribió el comunicador.

Comentario de JC Rodríguez | Foto: @maritematus

Seguidores de Marité reaccionan al comentario de JC Rodríguez



Inmediatamente algunos usuarios comenzaron a referirse al tema, aseverando que al periodista “no deja una”.

“Se las sabe por libro”, “Grande JC no dejas una”, “Pensé lo mismo…ese webito…” y “Va a probar suerte, ay Julito está bien, grande ídolo” son algunos de las apreciaciones que destacan en la publicación.

Eso sí, hubo quienes defendieron a la ex de Vidal asegurando que ella no es conquista de nadie y que por lo demás es una mujer independiente, por lo que no tendría intenciones económicas al buscar una nueva pareja.

“Ella se mantiene solita y si la mantuvieran ¿qué? Está en todo su derecho, ella es una madre ejemplar, preocupada y dedicada a sus hijos”, escribió una seguidora.

Seguidores de Marité Matus comentan sobre el mensaje de JC Rodríguez | Foto: @maritematus

Debido al debate que se armó, Marité decidió cerrar los comentarios del post.