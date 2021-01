JC Rodríguez por carretes de Morales: "Gritaban 'Dale Campeón' y Colo Colo está casi último. Sobrios no estaban"

Julio César Rodríguez no se guardó nada para lanzarse a trollear a Colo Colo, a propósito de las denuncias de vecinos de Las Condes sobre las reiteradas y desenfrenadas fiestas que realizaba el titular del equipo albo Iván Morales, con música a alto volumen, gritos y hasta fuegos artificiales.

"Vamos a hablar de Iván Morales, futbolista delantero de Colo Colo que no es muy bueno para hacer goles, pero parece que en la casa es un goleador innato", partió diciendo entre risas el animador.

Y añadió: "el hombre parece que le mete firme en la noche al carrete, pero los vecinos lo pasaron por el VAR".

"Por el VAR, con V; pero él habitualmente pasa por el bar, con B", complementó Monserrat Álvarez.

"Los vecinos, sobre todo los colocolinos, enojados porque Morales no hace goles. Lo funaron y alegaron. Hasta el alcalde Lavín tuvo que salir a poner un Twitter…", continuó en su relato Rodríguez, para darle el pase al periodista Luis Ugalde, quien reportó la molestia de quienes presenciaron los carretes y que acusaron que incluso los expuso al riesgo de incendio.

Entonces, JC arremetió nuevamente bromeando y recalcando que "realmente estaban ebrios, porque estaban tirando fuegos artificiales gritando dale campeón y Colo Colo está casi en el último lugar, ah. Ahí se ve que sobrios, sobrios, no estaban".

Álvarez ya consumida por las risas aportó: "tenían una distorsión de la realidad. El alcohol provoca eso".

Y mientras mostraban nuevamente el video de los cánticos, Rodríguez comentó que "ahí están… O, quizás las imágenes son de muchos años atrás. Saludos al pueblo albo, es sólo humor, ah".

Eso para luego reflexionar que "los colocolinos son los más enojados con Morales. Ha hecho un gol esta temporada, estuvo lesionado (…) Les da rabia que sea un jugador que han esperado tanto también, por años, un proyecto que tiene condiciones, habían muchas esperanzas con él. Leí una entrevista que decía 'lo único que quiero es levantar una copa' y vaya que lo ha hecho, no con el equipo sino que en la casa, y los vecinos están indignados".

"Los vecinos no pueden creer que en plena pandemia haya estos carretes, los fuegos artificiales y menos de un deportista de elite, ¿no? Menos de un deportista profesional", puntualizó el animador.

Por medio de un comunicado, desde Colo Colo repudiaron los polémicos actos de indisciplina y resaltaron que estos no se condicen con el comportamiento de un deportista de alto rendimiento del joven delantero.

Y, si bien no se pronunciarán sobre los procesos judiciales hasta que no haya una resolución por las vías establecidas, sí decidieron que el jugador ya no permanecerá en la comuna de Las Condes, sino que vivirá en la Casa Alba hasta el término del Campeonato Nacional.