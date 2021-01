[VIDEO] José Luis Reppening se luce cantando clásico de Eddie Vedder y Chris Cornell

El periodista de Mega José Luis Repenning sorprendió al compartir un registro en el que que se le puede ver cómo canta apasionadamente una clásica canción de la banda que a principios de los noventas reunió a Eddie Vedder con Chris Cornell, Temple of the Dog.

Fue en medio del programa "Déjate Caer" en su edición del pasado viernes 15 de enero, que el rostro de "Ahora Noticias" se relajó al punto de confesar su cercanía con el rock de los noventas y contó que incluso intentó personificar al ahora líder de Pearl Jam.

"A mí me encanta el rock. Yo soy un seguidor eterno de Pearl Jam, Nirvana, el grunge. Esa época que me gustaba mucho. Yo me creía Eddie Vedder, cantaba tenía el pelo largo y hacía todo el show… Patético. Pero también me gusta de todo tipo de música, en serio. Desde una ranchera, por ejemplo, hasta lo más romántico de lo romántico, hasta la cueca y la cumbia ni hablar, le saco el brillo al piso bailando cumbia", explicó.

También confesó que "Silvio Rodríguez me fascina. Y aunque en estos tiempos está medio impopular, él más que su música, me encanta Alberto Plaza y su discografía de muchos años. Está impopular porque se puso peleador Alberto Plaza en las redes sociales".

"Myriam Hernández, lo máximo. Sol y Lluvia, fantástico. Ni hablar del rock folklórico, como digo yo. Los Jaivas, po. Maravilloso. La música es un regalo. Me encanta Illapu. Inti Illimani. La música es un regalo y hay que apreciarla toda. La música es vida", puntualizó.

Después de eso le pidió al radiocontrol que pusiera la canción "Hunger Strike", de Temple of the Dog, algo a lo que su interlocutor accedió, pero posteriormente le abrió el micrófono en plena canción para que se escuchara al aire cómo Repenning cantaba apasionadamente el tema.

A principios de los noventas, en paralelo a los inicios de Pearl Jam, Soundgarden y Mother Love Bone, estuvo Temple of the Dog, un grupo que apenas editó un disco, pero del que se desprenden canciones inolvidables para los fanáticos del grunge y en particular de estos dos connotados músicos de la escena estadounidense.

La banda tuvo una corta existencia que vio su ocaso en el momento en que Soundgarden y Pearl Jam se embarcaron en la grabación de sus respectivos álbumes por allá en 1991, poco después del lanzamiento del único álbum.