Jhendelyn Núñez cosecha alabanzas con sensual look árabe

Jhendelyn Núñez se volvió a presentar en el estelar "Bailando por un Sueño" este miércoles, momento en el que acaparó las miradas con la revelación de un sensual atuendo árabe, que la llenó de alabanzas por parte de sus seguidores en las redes sociales.

Con tonalidades cálidas y un nutrido set de pedrería decorativa, Núñez apareció en el escenario del programa de Canal 13 para deslumbrar a los televidentes con una performance junto a su bailarín Yerko Aliaga.

La presentación no estuvo exenta de polémica. Núñez no convenció a Raquel Argandoña, quien comentó: "Este baile se caracteriza por ser sensual y sugerente, pero me pasó algo contigo esta noche. Me faltó más movimiento de cadera, de abdomen y pelvis. Creo que le bailaste mucho a tu pareja, y en este baile la sensualidad la tiene la mujer".

Una de las imágenes que comparitó Jhendelyn Núñez en su Instagram.

La coach de la pareja, Daniela Martínez, salió en su defensa, argumentando que "Me gustaría aclarar que la historia que nosotros quisimos contar, es que Yerko se encuentra con esta jaula encantada donde está Jhendelyn encerrada por un hecho, y el objetivo era encantarlo a él".

La respuesta vino de una "Quintrala" molesta: "Me molesta que siempre las coaches nos rebaten, la opinión y la nota que nosotros les ponemos. Les quiero decir que cada vez que me discutan mi nota les voy a bajar un punto".

Jhendelyn quiso poner paños fríos al asunto, con un tímido "sí, está bien, está bien. Gracias". Pero finalmente igual salió airosa con sus visuales, que fueron muy aplaudidas en redes sociales. Aquí algunas de las publicaciones de la modelo: