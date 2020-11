Jersey Shore tiene problemas para filmar tras la pelea de tres de sus integrantes

El revival de una de los docurealities más populares de todos los tiempos ya cuenta con varias ausencias esta temporada. Primero fue Sammi quien se negó a participar del nuevo programa, luego fue Snooki que abandonó para dedicarse a su familia, y ahora es el turno de otro conflicto que remese al elenco, tras una pelea que afecta a las mujeres del espacio.

Es por eso que los chicos de "Jersey Shore Family Vacation" hicieron todo lo posible para organizar una reunión sorpresa entre Angelina Pivarnick, Jenni "JWoww" Farley y Deena Nicole Cortese, pero definitivamente no salió según lo planeado.

Jenni no solo abandonó la filmación, sino que el anuncio de embarazo de Deena en el nuevo episodio del jueves puso un freno a sus planes. El episodio comenzó 9 meses después de la boda de Angelina, que, por supuesto, terminó con una pelea brutal entre la novia y sus coprotagonistas femeninas por el brindis. En el momento de la filmación, las chicas aún no se habían hablado en persona.

Ronnie Ortiz-Magro, Mike "The Situation" Sorrentino, Vinny Guadagnino y DJ Pauly D decidieron organizar una reunión sorpresa en Las Vegas para terminar el drama, donde Pauly había alquilado todo un resort. Para que las mujeres se unieran, Ronnie invitó a Angelina, Mike envió un mensaje de texto a Deena y Jenni, y ninguno les reveló que se reunirían todas en el desierto.

Pero sin embargo pese a las buenas intenciones de los chicos, esto no pude realizarse. Días antes del viaje Jwoww debió someterse a una cirugía.

Deena asistió al resort, donde le anunció a los presente su embarazo, pero además revelo las causas de porque no quería ver a Angelina "sabía que estaba embarazada y esa es una de las razones por las que no quiero juntarme con ella. No quiero estresarme" señalando que prefiere que se junten cuando termine su embarazo.

La situación complico a todos los presentes debido a que no se explicaban como iban a poder grabar la serie si dos de las integrantes se negaban a compartir el espacio. Esto sumado a la ausencia de Snooki durante la temporada a llevado a la producción a replantearse la realización del programa para la siguiente temporada, donde planean agregar nuevas personas al elenco.