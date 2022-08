Los premios MTV Videos Music Awards (VMAs) 2022 están a punto de llegar a la pantalla con su nueva edición y BTS nuevamente logró importantes nominaciones.

La ceremonia que premia a los mejores videos de este año se llevará a cabo este domingo 28 de agosto en el Prudential Center de Newark, Estados Unidos, y será conducida por LL. Cool J, Nicki Minaj y Jack Harlo.

La banda de K-pop es el grupo más nominado del evento con cuatro menciones incluyendo Mejor Banda de K-Pop (Yet To Come), Mejor coreografía (Permission to Dance), Mejor interpretación de Metaverse (Minecraft) y Mejores efectos visuales (My Universe).

BTS lanzó su álbum de antología Proof este año, que comprende sus viejos éxitos y algunas pistas nuevas, que incluyen "Yet To Come", "Run BTS" y "For Youth". El pasado 5 de agosto la banda lanzó su canción “Bad Decisions”, en colaboración con Snoop Dogg y Benny Blanco.

Por otro lado, la banda Seventeen ha sido nominada en tres categorías este año. El grupo está nominado a Mejor Artista Nuevo, Actuación Push del Año (Rock With You) y Mejor K-Pop (Hot). Black Pink ha sido nominado a Mejor interpretación de metaverso (The Virtual), mientras que Lisa obtuvo una nominación separada a Mejor K-Pop con "Lalisa". Esto también convierte a Lisa en la primera artista de K-Pop en recibir una nominación en solitario en los VMA.

Mientras tanto, Black Pink se prepara para su regreso después de más de un año y en donde también participarán en los shows en vivo de los VMAs.

¿A qué categorías y contra quiénes compite BTS en los VMAs 2022?

Mejor Coreografía:

Doja Cat por “Woman”

FKA twigs ft The Weeknd por “Tears in the club”

Harry Styles por “As it was”

Lil Nas X y Jack Harlow por “Industry baby”

Normani ft Cardi B por “Wild side”

BTS por “Permission to dance”.

Mejor presentación en el metaverso

Rift Tour ft. Ariana Grande en Fortnite

BLACKPINK The Virtual en PUBG Mobile

BTS en Minecraft

Charli XCX en Roblox

Justin Bieber en Wave

Twenty One Pilots en Roblox.

Mejor video de k-pop

ITZY por “LOCO”

LISA de BLACKPINK por “LALISA”

BTS por “Yet to come (The most beautiful moment)”

SEVENTEEN por “Hot”

STRAY KIDS por “MANIAC”

TWICE por “The feels”.

Mejores efectos visuales

Billie Eilish por “Happier than ever”

Coldplay X BTS por “My universe”

Kendrick Lamar por “The heart part 5″

Lil Nas X, Jack Harlow por “INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa por “Sweetest pie”

The Kid LAROI & Justin Bieber por “STAY”.

Grupo del Año

BTS

Foo Fighters

ity Girls

Black Pink

Imagine Dragons

Maneskin

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic