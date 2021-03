Jennifer López y Alex Rodríguez niegan separación amorosa: "Estamos trabajando en algunas cosas"

Jennifer López y Alex Rodríguez negaron en los últimos días los rumores que circulaban sobre un quiebre en su relación, y aclararon que están haciendo todo lo posible para recuperar la estabilidad amorosa a pesar de la distancia que tiene ambos por sus trabajos.

En conversación con la revista People, la pareja indicó que “estamos trabajando en algunas cosas”. En ese sentido, detallaron que nunca hubo una separación real pero sí atravesaron por dificultades que no tienen que ver con Madison LeCroy ni con ningún tercero, dado que se indicó que la chica reality era la causante de la ruptura.

Para dar contexto, estas diferencias de las que hablan, tiene que ver con que López está trabajando en la película “Shotgun Wedding”, que se está rodando en República Dominica, mientras que el ex beisbolista profesional reside en Miami por el momento.

Recordemos que la pareja se comprometió en 2019 después de una relación de diez años, y donde pasaron la cuarentena junto a los gemelos de JLo. No obstante, aún no han podido realizar la ceremonia de matrimonio producto del Covid-19.

“Lo cancelamos y desde entonces realmente no hemos hablado de eso. No hay prisa. Queremos hacerlo bien cuando podamos”, aseguró la también ex pareja de Marc Anthony a la revista Elle.