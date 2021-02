Jamie Lynn Spears le entrega su apoyo a su hermana y le envía un mensaje a los medios: "Sean amables"

La hermana menor de la Princesa del Pop, muestra su apoyo a su Britney a través de redes sociales. La ex estrella de Zoey 101 a través de sus historias de Instagram envió un mensaje a los medios de comunicación sobre no repetir sus errores.

Los comentarios se producen una semana después del lanzamiento del documental no autorizado de The New York Times "Framing Britney Spears".

El documental explora la vida de la estrella, desde el ascenso de la estrella del pop a la fama hasta la imagen negativa que perpetuaron en los medios, también se muestra la batalla por la tutela en curso con su padre, Jamie Spears, quien es el que controla las finanzas y cada aspecto de la vida de la intérprete de "Do Something".

"Queridos medios, intenten no repetir los errores de su pasado. Miren a dónde nos llevó eso. Haganlo mejor", escribió antes de agregar: "Todos los que conocen están librando una batalla de la que no saben nada. Sean amables. Siempre".

El documental recientemente estrenado trajo consecuencias para todos quienes lucraron de una u otra forma de los momentos más complicados de la vida de Britney, Justin Timberlake escribió un comunicado disculpándose por actos misóginos en contra su ex pareja y también por lo sucedido con Janet Jackson en el Super Bowl del 2003. La periodista, Dianne Sawyer, recibió críticas luego de que el documental mostrará un entrevista que la comunicadora le realizó a la estrella de la música luego de su ruptura con Timberlake, apoyando al último evidentemente.