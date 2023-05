Hace días, se dio a conocer un estado delicado de salud del actor Jamie Foxx, quien sigue continuamente ingresando al hospital desde hace ya más de un mes. Por ese lado, se pronunció su propia hija, Corinne, siendo la encargada de anunciar a través de su perfil oficial de Instagram que el actor tuvo que ser ingresado de urgencia debido a “unas complicaciones de su estado de salud”.

Familia de Jamie Foxx indica frágil estado de salud del actor

Unas complicaciones ha tenido que sobrellevar Foxx, quien se encontraba grabando unas secuencias para la película de Netflix que está rodando junto a otra mítica actriz como Cameron Díaz. Tras las filmaciones, sólo unas semanas después de su ingreso, parecía que el intérprete estaba sano, lo cual asombró a sus compañeros de trabajo. De ese modo, incluso una fuente cercana al mismo confesó a ‘Radar Online’ que “sufrió un episodio médico grave y necesitó atención inmediata. Tuvo que ser revivido. Tiene mucha suerte de estar vivo”.

El episodio hizo que también el actor declarara por redes sociales, donde indicó las gracias por todo el apoyo que estaba recibiendo: “Aprecio todo el cariño. Me siento bendecido”.

No obstante, la situación del intéprete no pareciera que se encuentre estable, a pesar de que la propia familia ha informado anteriormente de que la salud de Jamie Foxx mejora poco a poco, ahora, su círculo más cercano declaró en ‘Radar Online’ que están “preparándose para el peor de los escenarios”, explicando que no descartan ni siquiera el fallecimiento.

“La gente de Jamie dice que está bien y mejorando, mientras que los médicos intentan llegar al fondo de sus problemas, pero no estaría en un hospital tanto tiempo si estuviera cerca de estar bien”, confesó la fuente cercana al medio señalado.