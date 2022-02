Jake Gyllenhaal rompe el silencio y se refiere a la canción de Taylor Swift "All Too Well": "No tiene nada que ver conmigo"

Finalmente el actor Jake Gyllenhaal se refirió a la canción de Taylor Swift "All Too Well" lanzada el año pasado, la cual hizo sospechar a los fans que trataba sobre la relación que la cantante mantuvo con el actor durante el 2011.

La ganadora del Grammy lanzó una nueva versión de 10 minutos de su canción de 2012 "All Too Well" junto con un video protagonizado por Dylan O'brien y Sadie Sink quienes interpretaban a una pareja que pasa por distintas etapas de la relación, desde el inicio hasta el triste final.

Los rumores sobre que la canción trataba sobre el actor de Spider-Man se reanimaron al ver el video en donde los fans encontraron similitudes en la vestimenta y algunas parte de la letra, con las imágenes que se tenía de la pareja, además de ciertas anécdotas que documentaron los medios el 2011.

El actor de Regreso a la Montaña no había hablado públicamente del tema hasta ahora, en donde conversó con Esquire y respondió a los rumores.

"No tiene nada que ver conmigo", dice. "Se trata de su relación con sus fans. Es su expresión. Los artistas aprovechan sus experiencias personales para inspirarse, y no le envidio a nadie eso".

Asimismo, comentó sobre los ataques que recibió en redes sociales, situación que lo hizo desactivar los comentarios en Instagram. "Mi vida es maravillosa", dice. "Tengo una relación que es verdaderamente maravillosa, y tengo una familia a la que quiero mucho. Y todo este período de tiempo me ha hecho darme cuenta de eso".

"En algún momento, creo que es importante cuando los seguidores se vuelven rebeldes que sintamos la responsabilidad de que sean civilizados y no permitan el ciberacoso en nombre de uno. Eso plantea una pregunta filosófica más profunda. No se trata de un individuo en sí, sino de una conversación que nos permite examinar cómo podemos, o incluso deberíamos, asumir la responsabilidad de lo que ponemos en el mundo, nuestras contribuciones al mundo. ¿Cómo provocamos una conversación?

"Mi pregunta es: ¿Es este nuestro futuro?" él pide. "¿Es la ira y la división nuestro futuro? ¿O podemos ser empoderados y empoderar a otros mientras simultáneamente ponemos empatía y civilidad en la conversación dominante?", expresó el actor.

Revisa el video de All Too Well a continuación.