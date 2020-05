"Significa que soy muy lindo": J Balvin festina con hombre que lo confundió con Maluma y "se lo lleva de paseo"

J Balvin compartió con sus seguidores un gracioso momento que vivió con un hombre que se acercó a su auto y lo terminó confundiendo con Maluma.

El colombiano salió a hacer sus compras en medio de la cuarentena y repentinamente se encontró con un sujeto que se acerca a su vehículo en plena calle y le comenta, despistado, "mire, ¡usted es Maluma!".

Balvin, lejos de molestarse por la confusión, lo corrigió: "No, no, no. J Balvin". Ante lo que el individuo reaccionó festejando y colgándose el costado del auto del cantante, a pesar de que éste avanzó rápidamente.

J Balvin editó recientemente su último disco "Colores".

"¡Ah, jefe! Ta re buena. Dios lo bendiga oyó. Venga, deme la mano, oiga. Ta buena, mi papá. Dios lo bendiga", celebra el individuo que termina bajándose sin problemas del vehículo.

Al parecer, era una persona que limpiaba vidrios en los semáforos, ya que se ve cómo J Balvin le pasa un dinero antes de moverse. Al cantante le causó tanta gracia la reacción que terminó compartiendo el registro en su Instagram.