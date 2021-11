El ex participantes de El Discípulo del Chef estuvo presente en un nuevo capítulo de La Divina Comida.

Iván Cabrera habla sobre el difícil momento económico que vivió durante la pandemia: "Había momentos en que no había plata"

El bailarín Iván Cabrera estuvo presente en un nuevo capítulo de La Divina Comida, espacio en donde comentó distintos momentos de su vida laboral y personal, revelando complejos momentos económicos que vivió producto de la pandemia y el estallido social.

En el espacio también estuvieron presentes los ex participantes de la segunda temporada de El Discípulo del Chef, María Eugenia Kenita Larraín, Felipe Izquierdo y Jacqueline Pardo.

El ex Yingo reveló que la pandemia lo afectó demasiado. “Estaba viviendo acá en Santiago con full trabajo y nosotros nos vimos afectados mucho antes de la pandemia que fue con el estallido social. Yo el 18 de octubre empiezo a recibir puros mensajes de que los eventos se habían postergado y yo no lo podía creer”,

Señaló que cuando sintió que todo comenzaría a mejorar, llegó la pandemia del coronarius.

“Empieza este bicharraco que nos atormentó tanto y no había pega, los ahorros se empiezan a ir, me había separado, por ende tenía que cumplir con una pensión mensual, y no trabajando en lo que yo siempre hago se hacía muy difícil”.

“La pasé bastante mal, había momentos en que no había plata. La poquita plata que habían era para mis hijos y lo digo sin vergüenza, muchas veces tenía que hacerme arroz con huevo no más, que es exquisito en todo caso, pero mis hijos estaban bien.

El bailarín comenzó a hacer clases en distintos lados, a innovar, para poder salir adelante.

“Fue una lección para ser más precavido y tener un colchón un poquito más grande (...) El día de hoy me siento una persona completamente distinta”.