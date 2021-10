Iván Arenas recuerda accidente que sufrió cuando participó en Vértigo: "A mí me dolía la we*"

El comediante Iván Arenas también conocido como el “Profesor Rossa” estuvo presente en un nuevo episodio de Podemos Hablar, en donde reveló distintas anécdotas de su vida laboral y personal.

En ese contexto, el humorista reveló un accidente que sufrió durante su participación en Vértigo de Canal 13.

Arenas reveló que durante el espacio le tocó competir con una reconocida actriz, por lo que el pensó que ella sería la ganadora del espació, ya que según su perspectiva estaba preparado para que ella se llevará el premio.

En el extinto espacio quienes llegaban a la instancia final debían pararse en una tarima para que anunciaran al ganador, siendo este el único que quedaba sobre el escenario ya que el perdedor era deslizado por un tubo.

“Caigo y estaba lleno de esponja, caigo para atrás, me pego en la cabeza en una we*", agregó que un productor se le acercó. "Me decía: ‘Salga, profe, salga. Si ya pasó’. Y a mí me dolía la we… ¿Qué iba a salir?”, expresó el comediante.

“Al final le digo: ¿Y por qué no me sacai’ vo’ conchetu**?’Yo tenía un palo de la escenografía aquí (apunta su cabeza). Me cagué la cabeza. Y eso que yo fui predispuesto. Yo sabía”, agregó.