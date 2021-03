Iván Arenas se sincera sobre sus problemas de salud: "Yo vivo el día a día"

El conocido rostro de televisión Iván Arenas, fue el más reciente invitado al programa de De tú a tú, que conduce Martín Cárcamo, en el espacio el recordado "Profesor Rossa" recordó uno de los momentos más fuertes de su vida: cuando fue diagnosticado con cáncer de colon.

Sobre como fue el proceso, señaló que "el cáncer a mí me lo descubrieron por suerte. Yo creo que en la vida tengo mucha suerte. Mi vida es un azar. Es un azar, porque nunca he planificado nada. Yo vivo el día a día, las cosas me han ocurrido y me han ocurrido tanto bueno como malo. Me carga eso de planificar, está sujeto a desilusiones".

Acerca de como se enteró, Arenas comentó que había ido a visitar a un amigo cuando comenzó a sentirse mal, luego de eso la vista se le empezó a nublar y se desmayó, tras lo cual fue trasladado hacia un hospital en Rancagua en donde se pensó que era un baja de presión, sin embargo se realizó exámenes que arrojaron otro diagnóstico.

Allí le dijeron que el cáncer estaba en etapa inicial y era necesaria una intervención: " en la noche de la operación fui 9 veces al baño y botaba pura sangre. Ahí me asusté”.

Acerca de como ha cambiado su vida desde su problemas de salud, Arenas comentó que "la verdad no veo por qué tengo que hacer cambios. Siempre he considerado que no hago cagadas como comer o tomar de manera exagerada. Yo donde la ca** es el cigarro y lo reconocí delante de todo el mundo. El médico ahora me dijo que lo dejara y le dije que no iba a dejar de fumar. Yo voy a vivir la vida tal cual, y no me las quiero dar de choro, de soberbio, de sobrado, ni de nada porque es estúpido y me van a considerar que soy estúpido (…) pero ya tengo 69 años ¿Por qué me voy a restringir en algo? Si duro un año más, feliz”, indicó.