Ingrid Aceitón cosecha elogios con radical cambio de look

Ingrid Aceitón aprovechó el aislamiento social para cambiar un poco su look y ahora acaba de revelar la radical decisión que tomó para cambiar su estética.

Y la opción le valió más de un elogio, después de mostrar que ha dejado atrás el rubio que la caracterizaba y destapar un flamante cabello azul por medio de su cuenta en Instagram.

"Solo es la cuarentena ¿Quién más?", interrogó a sus seguidores la joven que se hizo conocida por su participación en el programa de Canal 13, "No basta con ser bella".

Ingrid Aceitón ahora es una de las conductoras de Estilo Chic.

Los elogios para Aceitón no tardaron en llegar: "Me gusta tambie ❤️", "También me hice eso jajajja la cuarentena me inspiró ��", "Que hermoso te queda ese tono ��", "Te ves super linda", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Revisa otras de las imágenes de Aceitón: