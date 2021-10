House of The Dragon | ¿Cuándo y dónde se estrena la precuela de Game of Thrones?

Ayer salió el primer teaser de “House of The Dragon”, la precuela de la exitosa serie “Game of Thrones” que contará la historia de la Casa Targaryen. La producción está basada en el libro "Fire & Blood" de George R.R. Martin y se desarrolla 200 años antes de los eventos de la serie de 2011.

El elenco de “House of The Dragon” está conformado por Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans y Sonoya Mizuno.

La serie será dirigida por Clare Kilner, Geeta Patel, Miguel Sapochnik y Greg Yaitanes, y escrita por Ryan Condal, George R. R. Martin y Sapochnik. Este último dirigió seis episodios de “Game of Thrones” y ganó los premios Emmy y DGA por "Battle of the Bastards". Asimismo, fue nominado a otro Emmy en el 2019 por dirigir "The Long Night" y ganó el Emmy a Mejor Serie Dramática como productor ejecutivo de la última temporada.



¿Cuándo y dónde se estrena la precuela de Game of Thrones?

La primera temporada de “House of The Dragon” contará con 10 capítulos que estarán disponibles en 2022 en HBO y HBO Max.

Mira a continuación el primer adelanto de la serie: