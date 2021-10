¡Llegó el primer adelanto de House of the Dragon! HBO Max se prepara para el estreno en 2022

En medio de la expansión de su presencia en Europa, HBO Max reveló el primer teaser de lo que será la precuela de Game of Thrones, House of the Dragons.

El adelanto dio a conocer las primeras imágenes oficiales de la muy esperada serie, que incluye varios miembros del elenco previamente anunciados.

Pero además reveló a Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon, hermano menor de Coryls Velaryon y comandante de la marina de Velaryon; John Macmillan como Ser Laenor Velaryon, hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen; Savannah Steyn como Lady Laena Velayron, hija de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen; y Theo Nate como Ser Laenor Velaryon, hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

La ficción inspirada por el libro de George R.R. Martin Fuego y Sangre, con una trama que se ambienta 300 años antes de los eventos de Game of Thrones.

La serie relatará la guerra civil que se desata entre los familiares de la familia Targaryen en Poniente.

House of the Dragon tiene proyectado su estreno para 2022.