El actor conversó esta semana con The New York Times y vivió un momento para el olvido.

Jason Momoa vivió una incómoda entrevista esta semana, algo que admitió después de haber mantenido un diálogo con The New York Times, momento en el que fue consultado por una situación particular que se ve en la serie Game Of Thrones.

Khal Drogo en la primera temporada de la popular producción de HBO y, a 10 años de la interpretación, el rol aún llama la atención por algunas de sus particulares escenas. De ahí que fuese consultado por ellas en la reciente conversación con el medio estadounidense.

En la ocasión, el periodista David Marchese le consultó sobre sus pensamientos acerca de la escena que le tocó protagonizar junto a Emilia Clarke, en la que su personaje agredía sexualmente al de ella. Y, de pasada, añadió si hoy accedería a participar de aquella escena.

Drogo viola a Daenerys en su noche de bodas, situación que es exhibida en el primer capítulo de la serie. En el libro de George R.R. Martin la escena sexual no es una violación, sino una situación consensuada, aunque en el texto Daenerys tiene alrededor de 13 años.

Impactado, Momoa reaccionó indicando que "era importante representar a Drogo y su estilo".

"Estás interpretando a alguien que es como Genghis Khan. Fue algo muy, muy, muy difícil de hacer. Pero mi trabajo era interpretar algo así, y no es algo agradable, pero es lo que era ese personaje".

"No es mi trabajo decir: '¿No lo haría?' Nunca me cuestionaría realmente sobre '¿Te arrepientes de haber interpretado un papel?'. Lo pondremos de esta manera: ya lo hice. No volvería a hacerlo", puntualizó.

Acto seguido, una vez concluida la entrevista, el actor no dudó en hacerle saber al periodista lo incómodo que lo había hecho sentir con esa pregunta.

"Cuando mencionaste Game of Thrones, dijiste cosas sobre lo que está sucediendo con mi personaje y si lo volvería a hacer. Me quedé con la boca abierta cuando me preguntaste eso. Simplemente es de mal gusto culparme de eso a mí o decir si lo cambiaría", manifestó.

Algo que Momoa complementó indicando: "como si un actor tuviera siquiera la opción de hacerlo. Realmente no se nos permite hacer nada. Hay productores, hay guionistas, hay directores, y no puedes entrar y decir: 'No pienso hacer eso, porque eso no está bien visto ahora mismo y no encaja con el clima político'".

"Eso nunca sucede. Así que es una pregunta desagradable. Solo quería que lo supieras", puntuaizó.