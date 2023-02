The Last of Us: A qué hora se estrena en Latinoamérica el cuarto capítulo de la serie

The Last of Us, llegó hace pocas semanas a la pantalla de HBO y rápidamente se convirtió en uno de los éxitos más grandes de la cadena y de su streaming HBO Max, con más de 10 millones de espectadores solamente en su primer capítulo.

El cuarto capítulo de la saga protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal y la actriz británica Bella Ramsey está muy cerca de llegar a la pantalla.

¿A qué hora se estrena el tercer capítulo de The Last of Us?

El cuarto capítulo de la saga, titulado "Please Hold My Hand" llegará a la pantalla de HBO y a la plataforma de HBO Max este domingo 5 de febrero.

Revisa el horario por país a continuación

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8.00 pm

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

¿Qué pasó en el último capítulo?

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI AÚN NO VES EL SEGUNDO CAPÍTULO DE LA SERIE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

El tercer capítulo de la historia presenta a dos nuevos personajes en la serie, Bill y Frank, una pareja de sobrevivientes que viven una trágica y romántica historia de amor en un mundo apocalíptico.

En los minutos finales del capítulo, tras el deceso de la pareja, Joel y Ellie encuentran una carta en donde Bill le explica que ocurrió y le deja sus suministros y se dirigen a buscar a Tommy.