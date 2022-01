Dos meses y medio tuvo que pasar hospitalizado Hernán Calderón Salinas tras contagiarse con Covid-19 y ahora está de alta. Kel Calderón festejó su salida del reciento asistencial esta semana y ahora el abogado contó detalles de su experiencia.

El hombre estuvo grave. Su residencia en esos 73 días fue la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Alemana.

"Para el 18 (de octubre) ya no me sentía bien. Mi hija Kel (Calderón) me notó muy mal el 23 de octubre y fuimos a la clínica. Me entubaron de inmediato cuando llegué y desde ahí ya no me acuerdo de nada", confesó Calderón en conversación con LUN.

Además explicó que "de lo que me han contado y recuerdo un poquito, porque estuve muy

sedado, es que me hicieron una traqueotomía para el ventilador mecánico, con el que estuve cinco días".

"También me daban vueltas en la cama. Me tuvieron boca abajo muchos días (posición con la que se ayuda a mejorar la oxigenación), después me ponían de espalda y no funcionaba, no respiraba mejor. Mis posibilidades de salir de eso eran de un 98 por ciento (en contra)", puntualizó.

Hernán Calderón: ¿Cómo llegó a recuperarse el papá de Kel?

Pero fue el otro 2% de posibilidades el que "resultó y fue inesperado. Después, cuando ya me había recuperado del Covid. Me dio una neumonía".

"Me tuvieron sedado en coma inducido; la superé. Luego de eso me dio una infección a la sangre, un virus intrahospitalario", confesó.

Según Calderón, en esos momentos, "pensaba hasta aquí no más llegué. Pero también le daba vueltas a cómo me vino esto tan fuerte si tenía las tres dosis; la última me la había puesto hace dos meses".

"También miraba a Kel, siempre ahí conmigo, cuidándome, preocupándose de todo", valoró.