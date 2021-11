Kel Calderón sigue atenta al estado de salud de su padre, Hernán Calderón Salinas, pero además está informando a sus seguidores sobre el avance de su proceso de recuperación, entregando diversas actualizaciones por medio de Instagram.

Por medio de un video, la hija de Raquel Argandoña apareció refiriéndose al tema y agradeciendo las manifestaciones de apoyo que le han llegado en estos días.

"Quería subir este video cortito solo para agradecer todas las muestras de apoyo que me han mandado (...) por la situación de mi papá que está enfermo, yo sé que ustedes ya saben", resaltó Kel en primer lugar.

De paso, empatizó con otros cientos de chilenos que han pasado por una situación similar, ya que "sé también que esta pandemia maldita probablemente ha afectado a muchos de ustedes o de sus familiares cercanos que probablemente estuvieron o están complicados de salud... nada, quería agradecerles las muestras de cariño".

"Muchos han estado rezando por mi papá, cosa que les agradezco desde el fondo de mi corazón", puntualizó.

Kel Calderón: ¿Cómo está su padre, Hernán Calderón Salinas?

Entonces, Kel Calderón procedió a revelar las condiciones en que actualmente se encuentra su padre.

"Me preguntan mucho por su estado. Los que ya han convivido con este virus saben que son procesos lentísimos y muy largos de recuperación. Por suerte ha tenido pequeñas mejorías que son buenas, durante los últimos días", advirtió.

Por otro lado, detalló que Calderón Salinas "puede estar boca arriba y el personal de clínica lo ha cuidado a un 3000%, así que esperamos que se siga mejorando y recuperándose poquito a poco dentro de este proceso eterno que va a ser".

Dada la delicada situación que enfrenta su padre, Kel también explicó por qué no ha dejado de mover sus plataformas digitales, indicando que "no quería congelar mis redes. Quería tratar de tocar el tema de la forma más honesta posible porque me han mandado tanto amor y tanto cariño (...) mandarle mucho amor a todas las personas que están viviendo lo mismo que yo o a sus familias. Hay que ser positivos y mandar pura buena energía".

"Yo sé que cuando despierte (su papá) va a estar tremendamente feliz... y a echarle para adelante no más (...) cuando haya buenas noticias, que espero que haya, se las voy a comunicar", remató Kel.