Con una segunda temporada en emisión, la serie The White Lotus sigue cautivando a sus seguidores. Su capítulo número 4 se estrenó el pasado domingo por HBO Max, demostando que la ficción dirigida por Mike White tiene mucho que entregar en una tercera entrega,la cual según reveló el sitio streaming, hay importantes anuncios sobre The White Lotus 3.

¿Hay nuevo elenco en la tercera temporada de The White Lotus?

Lo más probable es que sí. A través de un comunicado oficial, HBO dió a conocer que su comedia dramática y sátira estadounidense, The White Lotus, será renovada con una tercera temporada. La nueva entrega seguirá a un nuevo grupo de huéspedes que visitan un nuevo hotel de la misma cadena.

"Al reflexionar sobre el humilde origen de The White Lotus, como una producción contenida de la pandemia, es imposible no sentirse asombrado por la forma en que Mike orquestó uno de los shows más aclamados por la crítica", afirmó Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de programación de HBO.

La Vicepresidenta comentó su aprecio por el trabajo del director Mike White. "Y, sin embargo, ha seguido alcanzando nuevos horizontes en la segunda temporada, lo que constituye el testimonio definitivo de la visión cruda e inigualable de Mike. Su valentía para explorar las aguas inexploradas de la psique humana, junto con su humor irreverente y su estilo de dirección, nos hacen soñar con más días de vacaciones en el centro turístico que hemos llegado a adorar. No podríamos estar más emocionados de tener la oportunidad de colaborar en una tercera temporada juntos".

Finalmente, el cineasta se expresó muy contento por los desafíos que se vienen con su producción estrella. "No hay lugar en el que prefiera trabajar que en HBO y no hay gente con la que prefiera asociarme que con Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner y su increíble equipo. Me siento muy afortunado de tener esta oportunidad de nuevo y estoy emocionado de reunirme con mis increíbles y talentosos colaboradores en THE WHITE LOTUS", expresó Mike White, creador, guionista y director.

Recuerda que The White Lotus 2 los puedes encontrar en la plataforma HBO Max y cada domingo hay lanzamiento de un nuevo episodio.