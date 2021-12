Día movido para los fanáticos de Marvel Studios. Esto porque este miércoles se publicó el primer trailer oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secuela del hechicero supremo. Y por si no fuera poco, fue el estreno del último capítulo de Hawkeye.

La última serie de Marvel y Disney Plus llegó a su fin en el sexto capítulo y tuvo diferentes sorpresas y momentos para el recuerdo.

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Hawkeye?

El último capítulo de Hawkeye se estrenó este miércoles en Disney Plus, y para los fans que se preguntan si Marvel Studios continuó con su tradición de escenas post-créditos, les tenemos una buena noticia.

Y es que te confirmamos que el episodio 6 de Hawkeye sí tiene una escena post-créditos. Este momento se ubica luego de los créditos animados de la serie, luego del mensaje deseándole una buena navidad a los fans del UCM.

¿De qué se trata la escena post-créditos de Hawkeye?

Si bien es común que las series y películas de Marvel Studios tengan una escena post-créditos reveladora y que genere expectación por algún futuro proyecto del UCM, en esta oportunidad se tomaron algo más de libertad.

Y es que la escena post-créditos es en realidad una escena extendida del musical de Broadway, "Rogers, The Musical". Aquí podemos ver una canción completa de este musical ficticio al que Hawkeye asiste en el primer capítulo de la serie con su familia.

Este musical generó varios comentarios cuando la serie aún no se estrenaba, y apareció un pequeño vistazo en un trailer.

Si bien varios esperaban ver algo sobre Kingpin o el futuro de Yelena Belova, finalmente Marvel se lo tomó más con humor entregando esta escena en la previa de navidad.