Buenas noticias para los fanáticos de Harry Potter porque en muy pocos días se estrenará 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', un especial donde se podrá ver a los actores de la saga celebrando los 20 años del estreno de la primera película 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

Esta producción tendrá de regreso a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, junto a Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Evanna Lynch, Alfred Enoch, Matthew Lewis y Bonnie Wright, conversando sobre esta exitosa franquicia que estará cargada de nostalgia.

En el último video revelado, se podía ver a Daniel Radcliffe caminando por el mundo mágico, a Emma Watson en el anden 9 3/4 y a los diferentes actores siendo entrevistados.

¿Qué día se estrenará Harry Potter: Regreso a Hogwarts y dónde ver online?

Harry Potter: Regreso a Hogwarts, el especial de 90 minutos con Harry, Hermione y Ron debutará este sábado 1 de enero a través de la plataforma HBO Max.

Eso no es todo, porque para quienes no hayan visto ninguna de las siete películas anteriores, no se preocupen porque en la misma plataforma de streaming pueden disfrutar cada una de ellas.