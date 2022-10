Lo que partió siendo un rumor a principios de la semana, en las últimas horas se hizo realidad: Harrison Ford se sumará al elenco del Universo Cinematográfico Marvel y ya tiene asegurada su participación en dos películas.

Su nombre sonó fuerte durante los últimos días, mientras Marvel se prepara para asegurar su futuro con las producciones de la Fase 5, o sea todo lo que ocurrirá después de Black Panther: Wakanda Forever.

Harrison Ford llega a Marvel | ¿Qué personaje interpretará? ¿En qué película debuta?

Ford tomará el rol del General Thaddeus Thunderbolt Ross, tras el fallecimiento en marzo de William Hurt, quien lo había interpretado desde The Incredible Hulk (2008) hasta Black Widow (2021). Y eventualmente podría convertirse en Red Hulk.

El también interprete de Indiana Jones y Han Solo ahora debutará en el MCU con Captain America: New World Order, en contraposición a Anthony Mackie, quien tomó el manto del Capitán América, tras los eventos de The Falcon and the Winter Soldier.

La película también cuenta con Shira Haas, Tim Blake Nelson y Carl Lumbly en el elenco.

Ahora, eso sólo sería un primer paso para Ford, ya que con la confirmación de una película para el equipo conocido como Thunderbolts, su Thaddeus Ross también debería reaparecer en esa producción.

Harrison Ford también volverá a interpretar al aventurero arqueólogo en la quinta entrega de Indiana Jones, dirigida por James Mangold, y con estreno proyectado para el 30 de junio próximo.

Además, será parte de una serie comedia producida por Apple, Shrinking.