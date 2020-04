"Hacían lo mismo que nosotros al tiempo después": Paul McCartney revive polémica entre The Beatles y The Rolling Stones

Una de las disputas históricas en el mundo de la música es la importancia que tuvieron The Beatles y The Rolling Stones. Ambas bandas se han disputado durante años su puesto como del rock, donde han saltado opiniones hasta de sus propios integrantes.

Ahora fue el turno de Paul McCartney, quien en conversación con The Howard Stern Show se refirió al gallito con sus colegas. Para el bajista de los de Liverpool, los Stones "están arraigados en el blues. Cuando escriben cosas, tiene que ver con el blues. Nosotros tuvimos muchas más influencias".

Como si fuera poco, la voz de "Let it be" dejó entrever que les copiaban hasta las giras. "The Rolling Stones hacían lo que nosotros hacíamos al poco tiempo después... cuando fuimos a Estados Unidos tuvimos mucho éxito. Después ellos fueron también. Hicimos "Sgt. Peppers" y ellos lanzaron un álbum psicodélico. Hay muchas cosas así".

Pese a toda la mala onda que se podría pensar que existe, el propio McCartney aclaró que son todos amigos y que existe un cariño especial entre ellos. "Nos admiramos el uno al otro... Son un grupo fantástico. Voy a verlos cada vez que salen".