El streaming entregó duras noticias para los fans de la producción encabezada por la estrella de How i met your Mother y Doogie Howser, Neil Patrick Harris,

Tristes noticias para los fans de Uncoupled, la serie protagonizada por Neil Patrick Harris ha sido cancelada por Netflix tras solamente una temporada en la plataforma.

La serie de comedia fue creada por Darren Star (Creador de Sex and the City, Melrose Place y Emily in Paris) y Jeffrey Richman (Productor de Modern Family y Rules of Engagement), y llegó por primera vez al streaming el año 2022 con sus primeros, y ahora únicos, 8 capítulos.

A pesar de las buenas críticas y el índice de aprobación de un 73% en Rotten Tomatoes, la ficción no logró mantener el buen resultado, desapareciendo de los primeros lugares del ranking de Netflix a pocos días de su debut.

¿Cuál es la trama de Uncoupled?

La serie fue protagonizada por Neil Patrick Harris como Michael Lawson, un hombre que asegura tener una vida perfecta, hasta que, sin esperarlo, su pareja de casi dos décadas lo deja. Lawson tiene que reinventarse y buscar la manera de seguir adelante sin la persona con la cual pensaba envejecería a su lado.

La sinopsis oficial señala: "Michael pensó que su vida era perfecta hasta que su pareja lo tomó por sorpresa al salir por la puerta después de 17 años. De la noche a la mañana, Michael tiene que enfrentarse a dos pesadillas: perder a lo que creía que era su alma gemela y, de repente, encontrarse como un hombre gay soltero de cuarenta y tantos años en la ciudad de Nueva York”.

El elenco de la serie estaba compuesto por Tuc Watkins, Tisha Campbell, Brooks Ashmanskas, Emerson Brooks y Marcia Gay Harden.

