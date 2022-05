Alejado de How I Met Your Mother: Conoce cuál es la nueva serie de Neil Patrick Harris en Netflix

Netflix reveló este miércoles el primer tráiler de la nueva serie del streaming que será protagonizada por el actor Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), lo que marcará su regreso a las series de televisión.

La nueva producción del creador de Emily in Paris y Sex and the City, Darren Star, seguirá a Michael (Patrick Harris), quien pensó que su vida era perfecta hasta que su esposo lo toma por sorpresa al salir por la puerta después de 17 años.

De la noche a la mañana, Michael tiene que enfrentarse a dos pesadillas: perder a quien creía que era su alma gemela y, de repente, encontrarse como un hombre gay soltero de cuarenta y tantos años en la ciudad de Nueva York.

¿Cuál es la nueva serie de Neil Patrick Harris en Netflix y cuándo se estrena?

La nueva serie, que tendrá ocho capítulos en total, tiene como nombre Uncoupled y tiene contemplado su estreno para el próximo 29 de julio de 2022 a través del servicio de streaming Netflix.

Revisa el tráiler