La nueva serie spin-off de How I Met Your Mother tiene como protagonista a la actriz y cantante Hilary Duff y su grupo de amigos. ¿Qué pasa con Barney?

La solicitud de Neil Patrick Harris antes de participar en How I Met Your Father

Neil Patrick Harris fue el actor que dio vida a Barney Stinson en "How I Met Your Mother", la serie que estuvo al aire desde el 2005 al 2014 y que sirvió de inspiración para la nueva producción "Cómo conocí a tu Padre", que se estrenará durante el mes de marzo en el streaming.

Pese a que es uno de los personajes principales y además, es bastante querido por el público, todo parece indicar que este no estará presente en la nueva serie. De hecho, en una reciente conversación con Hilary Duff en su boletín Wondercade, el intérprete habló sobre como Barney probablemente no funcionaría hoy.

"En cuanto a venir a su programa (inserte una broma aquí), me preocupa", manifestó Harris. "Las travesuras de Barney, sus manifiestos delirios de grandeza, probablemente meterían a todos en problemas. Así que, a menos que haya cambiado su forma de ser o se haya unido a un convento (inserte una broma aquí), no estoy seguro de si es lo mejor para alguien".

Cabe destacar que Barney era un hombre mujeriego que siempre utiliza terno, le gustan las mujeres con "problemas con sus padres" y que siempre está dispuesto a dar su opinión. Eso no es todo porque tiene una gran cantidad de estrategias para seducir a las mujeres, dormir con ellas y luego dejarlas.

How I Met Your Father nos llevará al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos, Jesse, Valentina, Charlie, Ellen y Sid, están descubriendo quiénes son, qué quieren en la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas.



How I Met Your Father se estrenará el próximo 9 de marzo a través de Star Plus.