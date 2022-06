Este miércoles la serie estrenó el sexto capítulo y final, y varios se preguntan si habrá o no una segunda temporada.

Finalmente este miércoles se estrenó el sexto capítulo de Obi-Wan Kenobi, serie que trajo de regreso a Ewan McGregor interpretando al icónico jedi de las precuelas de Star Wars. Original de Disney+, la producción contó una nueva historia de la Guerra de las Galaxias ubicada antes del episodio IV, Una Nueva Esperanza, y que terminó a lo grande en su último capítulo.

Pero a pesar de esto, no son pocos los fanáticos de la saga y del personaje que se preguntan si habrá una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi. Esto porque los hechos de la serie ocurren casi 10 años antes de A New Hope, y aún podrían existir más historias por contar sobre Obi-Wan.

Obi-Wan Kenobi: ¿Habrá una segunda temporada?

Lo cierto es que aún no se ha confirmado que exista un segundo ciclo de la serie de Obi-Wan Kenobi. De hecho, ha sido presentada como una serie limitada, por lo que difícilmente se extienda la producción tanto por la historia que terminó en su sexto capítulo como la presión de que no puede sobrepasar los hechos de la película Star Wars IV, Una Nueva Esperanza.

De hecho hace unos días el guionista de Obi-Wan, Joby Harold, prácticamente descartó la idea de una nueva temporada de la serie:

“Me preguntan al respecto constantemente. He estado pensando en esto durante tanto tiempo como una historia cerrada que mi mente está tan concentrada en esto como una especie de serie limitada, que no he pensado más allá. Pero es un gran personaje. Todos son personajes increíbles”. Joby Harold, guionista de Obi-Wan Kenobi.

Más abierta a la idea fue la directora de la producción, Deborah Chow, quien comentó en el medio Radio Times que si bien no hay intención de hacer más capítulos, comentó que "hay más historias que podrías contar. Obviamente, hay otros 10 años antes de que lleguemos a A New Hope y con un personaje como Obi-Wan Kenobi, creo que incluso verlo cabalgar por la arena a veces es interesante”.

Por ahora no está en los planes seguir con una nueva temporada, aunque los números de la serie, que según Disney Plus han sido históricos, podrían no descartar por completo una nueva historia de Kenobi.