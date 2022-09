Porque la primera no fue suficiente, ahora los fanáticos pueden celebrar porque Paramount+ acaba de confirmar que dio inicio al rodaje de la segunda temporada de HALO.

La fotografía principal de la serie se está trabajando en Islandia, para luego dirigirse a Budapest en Hungría, hacia finales de este año.

A eso se suman anuncios sobre el elenco de la serie: Joseph Morgan (Vampire Diaries, The Originals) y Cristina Rodlo (No One Gets Out of Here Alive, The Homeless World Cup) serán parte del nuevo recorrido que tenga la historia.

Fiona O'Shaughnessy (Laera) y Tylan Bailey (Kessler), los protagonistas de la aventura, retornarán para seguir adelante con la producción.

HALO | ¿De qué se trata la segunda temporada?

Como los fans saben, HALO retrata un conflicto del siglo 26 entre la humanidad y una amenaza alienígena conocida como El Pacto, tejiendo historias personales profundamente dibujadas con acción, aventura y una visión ricamente imaginada del futuro.

En los nuevos episodios, Morgan se une a la serie como James Ackerson, un formidable agente de inteligencia que ha pasado su carrera escalando las filas de la secreta Oficina de Inteligencia Naval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Rodlo es Talia Pérez, una cabo especializada en lingüística para una unidad de comunicaciones del Cuerpo de Marines de la UNSC y una recluta relativamente nueva que aún no ha visto ningún combate real.

Al regresar de la primera temporada, Laera (O'Shaughnessy) es la confidente, esposa y compañera de Soren en el crimen. El hijo de Soren y Laera, Kessler (Bailey), ha tenido una infancia relativamente pacífica, aunque inusual, creciendo en los escombros.

La segunda temporada de HALO aún tiene pendiente su fecha de estreno.