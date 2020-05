Coronavirus y "avispones asesinos" incluidos: Guionista de "Los Simpson" admite que predijeron 2020

"Los Simpsons" cuenta 31 temporadas de existencia y con tanto recorrido a cuestas, no es extraño que sus seguidores encuentren muchas coincidencias de la ficción animada con la realidad y cada vez que sucede, las redes sociales se vuelven locas, pero son pocas veces las que se obtiene una reacción de uno de los creadores de la serie de manera tan directa como la que ocurrió esta semana.

Lo que pasó fue que con la pandemia de coronavirus que sigue en curso y la la creciente aparición de las "avispas asesinas" en Estados Unidos, un usuario mexicano dio con un momento en la producción que reúnen ambas tragedias -o al menos se dan situaciones similares.

El asunto es que en el capítulo 21 de la cuarta temporada, un grupo de vecinos de Springfield acuden al doctor Hibbert con el fin de pedirle "una cura" para la epidemia que azota a la ciudad. Ante lo que el especialista responde: "La única cura es el descanso. Todo lo que les den serán placebos".

Acto seguido, la desesperación de las personas genera que den vuelta un camión desde donde salen "abejas asesinas". Y viendo esto es que el tuitero resalta: "En verdad Los Simpson predijeron el 2020".

La escena se viralizó tanto en español como en inglés y justamente en este último idioma fue el tuit del que se colgó el guionista Bill Oakley para confirmar lo que ya todo el mundo dice a gritos en las plataformas digitales.

El libretista que trabajó en la cuarta tanda de episodios de la producción de Fox citó el mensaje con la escena que decía "Los Simpson' realmente predijeron 2020"; ante lo que Okley aportó: "Ok, está bien, supongo que lo hicimos".

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3