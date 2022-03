Si hay alguien que lo ha pasado mal en el amor es Jo Wilson, la joven cirujana de Grey's Anatomy interpretada por Camilla Luddington tuvo uno de los peores quiebres amorosos en la historia de la serie. Pero al parecer, en esta nueva temporada la doctora le dará una nueva oportunidad al amor.

Jo Wilson llegó a la serie en la temporada 9 como una de las nuevas internas y rápidamente inició una fuerte amistad con Alex Karev (Justin Chambers), la cual después se transformó en una bella historia de amor, convirtiendo a Jolex en una de las parejas favoritas de la ficción.

Sin embargo, todo cambió en la temporada 15 cuando el actor anunció que abandonaría la serie tras una década y media en la producción, cambiando así para siempre el destino de la pareja en la serie. Como Jo seguía en la producción, había pocas opciones para la salida de Alex, pero lo que sí era un hecho es que la pareja tendría que terminar.

Muchos fans temían que los productores decidieran matar a Alex, pero nadie jamás imaginó el final que escogieron para tan icónico personaje, el cual hizo que cambiará la percepción de los seguidores, que en ese momento catalogaban al cirujano pediátrico como uno de los favoritos de la ficción.

Spoilers a continuación. Si no estás al día con los episodios de Grey's Anatomy te recomendamos no seguir leyendo.

Karev simplemente abandonó a su esposa porque se reencontró con su gran amor Izzie Stevens, y si bien, este final hubiese sido ideal años años atrás, no lo fue cuando el público ya se había encariñado con Jolex. Pero no solo eso, Alex la dejó en una carta para Jo, ya que no pudo enfrentarla cara a cara y en la misiva le comunicaba que él e Izzie son padres de dos mellizos de cinco años.

Desde allí, Jo no ha tenido un nuevo interés amoroso.Tuvo un pequeño romance con Avery (Jesse Williams), el cual tampoco continuó porque el actor también dejó la producción, y ahora, al parecer comenzará a acercarse a Link, su gran amigo. Pero él no sería el único que quiere una oportunidad con la querida doctora.

¿Quién es el nuevo interés amoroso de Jo Wilson en Grey's Anatomy?

La jornada del pasado jueves se anunció que el actor Skylar Astin, conocido por su participación en Zoey’s Extraordinary Playlist y Pitch Perfect, se unió a la serie en un papel recurrente.

El actor y cantante aparecerá en varios episodios de la temporada 18 como Todd Eames, un encantador y apuesto experto en ciencias ambientales que se presenta en Gray Sloan Memorial para visitar a su hermana embarazada, que es una paciente que está siendo tratada. por Jo de Camilla Luddington, señala la descripción del personaje.