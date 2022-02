Ellen Pompeo se hizo conocida en todo el mundo gracias a su personaje Meredith Grey con el cual saltó a la fama el año 2005 en la serie "Grey's Anatomy".

El exitoso drama médico ha emitido casi 400 capítulos, los cuales son retransmitidos constantemente por los fans, quienes disfrutan cada vez que pueden de las aventuras de los doctores del hospital Grey - Sloan Memorial.

Sin embargo, a pesar de los millones de fans que la serie ha cosechado alrededor del mundo, hay alguien muy importante en el universo de Grey's que confesó que no hay visto muchos capítulos de la ficción.

Durante el episodio del 23 de febrero del podcast de Ellen Pompeo, Tell Me with Ellen Pompeo, la estrella de ABC reveló que no ha visto muchos de los episodios de la serie. Asimismo, en el programa de Martha Stewart la actriz repitió sus dichos señalando que no recuerda muchas de las situaciones que ha pasado en la ficción.

"Realmente no he visto la mayoría de ellos, solo he visto un puñado", dijo. "Las pocas veces que he dirigido, volví y vi algunos episodios antiguos".

"Mi intención siempre es mantener el espíritu de los primeros días", continuó. "Ese es realmente el trabajo duro, es tratar de mantener ese tipo de ADN, que es difícil pero nos da un objetivo al menos por el que luchar".

La decimoctava temporada de Grey's Anatomy se encuentra actualmente en transmisión en ABC.