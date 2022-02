Grey's Anatomy está próxima a regresar a la pantalla con la segunda parte de su temporada 18 la cual culminará con un evento especial de la serie: El estreno de su episodio número 400.

En conversación con TVLine, la showrunner de la serie Krista Vernoff se refirió a cómo están planeando el especial hito que conmemora una de las series más longevas de la televisión.

“De hecho, creo que el último episodio de nuestra temporada será el 400, si no hay más demoras por el COVID y no terminamos descartando un episodio”, dijo a TVLine durante el TVfest de SCAD (Savannah College of Art and Design).

Los episodios que conmemoran un centenar de episodios emitidos ha tenido una temática especial con grandes sorpresas. El episodio 6 se realizó durante la quinta temporada en donde se vio la boda de Alex (Justin Chambers) e Izzie (Katherine Heigl), mientras que el episodio 200 llegó en la temporada 10 con el capítulo "Puttin' On the Ritz", en donde los doctores realizan un evento para conseguir fondos y arreglar el hospital tras un desastre que destruyó la emergencia, sumando a la demanda de los doctores que tuvieron el accidente de avión.

El episodio 300 se estrenó en la temporada 14 e incluyó el regreso simbólico de queridos personajes que han dejado la serie como Cristina, Izzie y George.

La temporada 18 regresa con su segunda parte el próximo 24 de febrero en donde los fans sabrán finalmente qué ocurrió con Owen tras los eventos de la primer mitad de la temporada.