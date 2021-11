El reboot deGossip Girl acaba de estrenar en HBO Max los episodios restantes de su primera temporada, con una inesperada sorpresa: Uno de los protagonistas dejaría la trama.

Asimismo, en los episodios restantes se revelaron dramáticas situaciones, como el triángulo amoroso que componen Aki, Audrey y Max, la relación de Julien y Obie a expensas de Zoya.

¿Quién se va de la serie?

Quien concluyó su historia en la nueva serie, fue Rafa (Jason Gotay), sin duda uno de los personajes más controversiales dentro de la serie por la relación que mantiene con Max (Thomas Doherty). En los episodios finales de la temporada Rafa renuncia a su trabajo y entrega el control de Gossip Girl a Kate y Jordan.

Rafa como Gossip Girl señala: "Un estudiante. Un chico de 17 años. Cuando enviaste eso, quedó claro. Necesitaba que me quisiera. Porque cuando lo hizo, no tuve que enfrentarme a lo que estaba haciendo. ... Lo que les estás haciendo a esos niños, leí los mensajes directos que llegaron todo el día, cada uno más cruel que el siguiente. Se están volviendo el uno contra el otro. ... No los estás mejorando, Kate. Ten cuidado. Has leído lo suficiente como para saber que esto no termina bien para nadie, especialmente para ti ".

Sobre si el personaje regresará próximamente, el showrunner Joshua Safran señaló: "Lo que hizo sigue siendo totalmente horrible, así que le daremos una despedida limpia a una persona que ha hecho algo horrible".

“Pero la razón de eso es que Rafa todavía tiene algo de humanidad en él. Es capaz de reconocer las cosas horribles que hizo. Entonces, sí, Rafa se ha ido. Esa historia se acabó. Pero, por supuesto, resonará dentro de Max para siempre".