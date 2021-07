Gigi Martin se refiere a su relación actual con Mauricio Flores

El humorista Gigi Martin estuvo presente en el más reciente episodio de Podemos Hablar, en donde se refirió a su relación con Mauricio Flores, con quien compartió en el dúo humorístico Melón y Melame.

El conductor del espacio, Julián Elfenbein le preguntó por cómo es su relación actualmente, debido a que se ha sabido públicamente acerca de conflictos que han tenido en el pasado.

Señaló que hace cinco años, ellos se encontraban peleados cuando se enteró que Flores había tenido un accidente vehicular, por lo que lo llamó inmediatamente para darle su apoyo y ofrecer su ayuda en lo que fuera necesario y que tras darse cuenta que estaba bien, decidieron ir a almorzar donde pudieron arreglar sus diferencias.

"No hemos vuelto a pelear nunca más. Hemos estado bien. Llega un grado de madurez que esas cosas no tienen sentido. Estamos muy bien, lo hemos pasado bien, hemos hecho shows online. Yo me aprovecho porque no me gusta hacer pegas online solo, porque no hay nada al frente, es fome", reveló..

"Yo, que soy improvisador, no me gusta trabajar con una estructura, se me olvidan los libretos. Mauricio se ríe y lo pasamos bien, lo disfrutamos mucho. Estamos en un muy buen momento", reveló el humorista.