En un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef se vivió una dura competencia y como siempre, lo participantes compartieron distintas anécdotas de su vida mientras cocinaban,

En ese contexto, Gala Caldirola le dedicó lindas palabras a su compañero de equipo Iván “Potro” Cabrera, con quien formó una amistad dentro del espacio. Mientras cocinaban para la prueba, ambos entregaron detalles de su amistad.

Sobre si era un potro fácil o difícil de domar, Gala señaló: “Es mucho más manso de lo que todos creen, es un tierno. El va de potro y va de no sé qué y es más tierno. Siempre le está diciendo cosas bonitas a todo el mundo, para todo el mundo tiene una palabra linda. Es un tierno”.

Luego en el confesionario, la ex chica reality señaló: “En un principio me daba la impresión de que era una persona con un carácter super fuerte, imponente, y después lo he ido conociendo y es una persona muy dulce. Entonces bromeó con eso, con que él parece de una manera pero después es todo lo contrario.

Asimismo, Cabrera añadió: “Cuando me toca con ella sé que voy a ganador, estoy con alguien que también está en la misma sintonía que yo. Ella saca igual mi lado de potro manso. Ella es una mujer muy especial”.