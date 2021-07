Matías del Río confunde presos políticos con detenidos desaparecidos en incómoda entrevista con Boric

El periodista de TVN Matías del Río puso en una incómoda situación al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, al confundir a los detenidos desaparecidos con los presos políticos, en medio de una entrevista que se puso al aire este domingo.

El postulante a la Presidencia del Frente Amplio, que triunfó en las primarias legales de este domingo por sobre Daniel Jadue (PC), fue sorprendido por el rostro de prensa de la estación estatal, al ser consultado sobre su supuesta responsabilidad en la existencia de detenidos desaparecidos.

Del Río comentó que "asperezas es una forma diplomática de decirlo, usted está esperando ser presidente y no canciller. Decir asperezas cuando lo culpan de que por gracias a usted hubo detenidos desaparecidos en este país me imagino que es un golpe que no esperaba".

Ante lo que obtuvo como respuesta, desde un descolocado Boric: "Matías, te invito a rectificar tu pregunta, porque nadie me acusó de detenidos desaparecidos".

"Violaciones a los derechos humanos", retrucó el periodista. "Presos políticos, que es muy distinto a detenidos desaparecidos”, le corrigió el diputado.

De hecho, en ese momento, Boric decidió lanzarle un salvavidas a Del Río: "Yo no sé si querí grabar de nuevo". Pero Matías refutó la oferta: "no, nada de grabar de nuevo. Los errores quedan todo allí".

Matías Del Río en realidad hacía referencia a las recientes críticas de Jadue por el respaldo de Boric a parte de la Ley Antibarricadas.

En esa oportunidad, el representante del PC indicó que "Boric permitió, con su voto de aprobación de la Ley Antibarricadas, que hoy tengamos muchos 'presos políticos' en nuestro país, entonces le pediría un poco más de humildad".