Friends | Protagonistas de la serie participan en emocionante Carpool Karaoke

Tres semanas después del especial de HBO Max, James Corden reveló imágenes adicionales con el elenco filmadas exclusivamente para el Late Show de CBS, incluida un segmento de Carpool Karaoke en donde participaron los queridos actores.

En el episodio del miércoles, Corden condujo hasta el estacionamiento de Warner Bros., donde recogió a los seis amigos: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, y los condujo hasta stage 21, lugar donde se filmó la icónica serie. En el camino, Corden preguntó si podían escuchar algo de música. Lo que siguió fue un canto del icónico tema musical de la comedia, The Rembrandts "I'll Be There for You".

Una vez que llegaron, Corden hizo un recorrido personal por el set, donde se unió a Hugsy, el pingüino de Joey y temporalmente de Emma, echó un vistazo a la colección de CD de Chandler y Joey y llevó al amado sillón reclinable de Chandler a dar una vuelta. También reveló una parte nunca antes vista del pasillo que separaba los apartamentos de Monica y Joey y olfateó el piso para ver si aún podía oler el pastel de queso que Rachel y Chandler comieron allí en la temporada 7.

Lo que siguió fue una entrevista en Central Perk, donde el elenco complació a Corden y tomó la Prueba de Mejores Amigos. Revisa el video a continuación.