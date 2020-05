"Sigan vomitando mier**": Fran Undurraga hace frente a crueles críticas por promocionar bebida energética

Fran Undurraga pasa los días de cuarentena lejos de Chile, en México. No por eso ha dejado sus labores como influencer. Esta semana publicó un video en el que promocionaba una marca de bebida energética haciendo yoga y fue blanco de duros cuestionamientos de parte de sus seguidores, por lo que decidió salir a enfrentar a sus críticos.

De acuerdo con quienes llegaron a comentar el clip el consumo del líquido hipertónico no se condice con la práctica de la disciplina física y mental que se originó en la India.

Por eso le llegaron comentarios de grueso calibre, como por ejemplo el que lanzó @lalosilvabruna: "Quéééé ???? Eres deportista ????.. haces yoga? , no se entiende que chanta promocionando una bebida energetica con yoga al lado".

Y así se fueron acumulando los textos en contra del ejercicio publicitario de Undurraga, hasta que la tarde de este martes ella se dispuso a responsaderles. "No me interesa que hablen mal de mi, por qué no me dañan en lo absoluto", partió diciendo.

Para luego reflexionar en torno a que "lo que si me preocupa es que en estas épocas donde nos tenemos que unir y respetar, solo por nuestra condición de ser seres humanos, haya tanto odio en redes sociales".

"Me da una pena enorme que en vez de enfocar su energía en tratar de llevar esta catástrofe a nivel mundial, desde el amor, sigan vomitando mierda.... no han aprendido nada", lanzó.

Aunque, claro, también tuvo una arista positiva, "para le gente que siempre me ha apoyado, no saben lo bien que me hacen! Estoy en una situación difícil, lejos de mi país y mis seres queridos, pero cada palabra suya, cada mensaje de aliento es punch de energía!".

La aprobación de esta nueva publicación fue inmediata, al cosechar más 80.200 "me gusta" con una nueva imagen. Además, la modelo no se ha quedado corta a la hora de mostrar cómo está sobrellevando el aislamiento social, alejada de Chile por medio de su misma cuenta en Instagram: