Fran García-Huidobro recuerda la vez que fue encarada por Kel Calderón por coquetearle a Pablo Schilling

En la última emisión del programa de Instagram "Cómplices" que conduce Fran García-Huidobro junto al periodista Ignacio Gutiérrez, la ex animadora de Primer Plano confesó que Raquel "Kel" Calderón la acusó de coquetearle a su pareja de aquel entonces, el modelo, Pablo Schilling.

“La última vez que alguien me acusó de ‘tirarle los cagaos’ a su pololo fue Kel Calderón con Pablo Schilling" Dijo la conductora de Sigamos de Largo.

Nacho Gutiérrez le pregunto si efectivamente lo había hecho, a lo que la Fran, fiel a su estilo le contestó que "no te quiero recordar mi respuesta, que le dije ‘mijita, cuando yo tenía su edad, tenía un pololo mucho más buen mozo que ese’”. y luego agregó “y yo no me acuesto con niños, porque los que se acuestan con niños amanecen mojados”.

Mientras el periodista continuaba preguntándole si era verdad de lo que la acusaba Kel, Fran le señala que "tú estuviste en capítulos de Primer Plano con ese personaje invitado y sabis que, algún día podríamos contar los secretos de ese vip, pero qué posibilidad hay de que a mi me gustará un tipo como Pablo Schilling, en serio".

La ex rostro de Canal 13 concluyó diciendo "esta bien que uno este necesitado, pero no en liquidación".