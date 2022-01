Francisca García-Huidobro lleva más de un año fuera de la televisión. Tras el fin de su contrato con Canal 13, la animadora se volcó a los programas y las transmisiones en redes sociales. Pero ahora ya está confirmado que volverá a la TV abierta con un nuevo proyecto.

Y no sólo eso, su nuevo cargo la llevará de vuelta al mismo canal que la dejó ir la última vez: Canal 13 acaba de confirmar que García-Huidobro será jurado en su próxima estelar Aquí se Baila... Talento por sobre Fama.

La también actriz, tal como ya lo hizo previamente en el fallido Bailando por un Sueño, sacará a relucir su más reluciente lado crítico para evaluar junto a Neilas Katinas y Karen Conolly.

Un rol que cumplirá desde el próximo lunes 10 de enero, día para el que está proyectado el debut de Aquí se Baila a eso de las 22:30 horas.

Fran García-Huidobro: ¿Qué dice la animadora de su nuevo rol en Aquí se Baila?

"Yo estoy muy contenta de ser parte de este proyecto", advirtió García-Huidobro. "Si van a estar compitiendo los mejores bailarines que han pasado por programas por el estilo, yo debía estar en el jurado, los he evaluado anteriormente y ahora lo haré con más exigencia porque en esta competencia sólo están los mejores de los mejores".

Además, resaltó Fran, "estuve un año sin estar en la televisión abierta y si bien recibí varias ofertas en este tiempo, ninguna me había convencido como ésta, así que cuando me llegó, la tomé feliz, porque, además, es sólo por este proyecto y me permite seguir con todas mis otras actividades en paralelo".

"Voy a tratar de ser siempre muy justa. Por supuesto que hay participantes que me caen mejor que otros, pero aquí gana el que mejor baila, no el que me cae mejor a mí", sentenció.