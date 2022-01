Aquí se Baila... Talento por sobre Fama debuta este verano en la televisión abierta para renovar el horario prime de Canal 13 con una nueva competencia, que promete estar más enfocada en el potencial desempeño de sus participantes que en las historias de la vida privada que pueda tener cada participante. Por lo mismo, el espacio tendrá evaluados especializados. Pero, ¿quiénes serán los jurados del nueva programa?

En primer lugar, Sergio Lagos es quien liderará en pantalla a un grupo de 20 reconocidas figuras que se enfrentarán para demostrar quién es el mejor en materia de baile.

El animador retoma el horario estelar con el debut de la producción proyectado para el próximo lunes 10 de enero, después de Tele13 central, prometiendo ser la competencia de más alta calidad en el baile de la televisión chilena.

En tanto, los responsables del espacio revelaron este domingo a un estricto jurado conformado por tres importantes figuras conocedoras de la materia.

Aquí se Baila | Conoce a los jurados del nuevo programa de Canal 13

Quienes evaluarán a los participantes serán tres figuras con gran experiencia: Karen Connolly, Neilas Katinas y Francisca García-Huidobro -en lo que será su regreso a la televisión abierta-.

"Yo estoy muy contenta de ser parte de este proyecto", advirtió García-Huidobro. "Si van a estar compitiendo los mejores bailarines que han pasado por programas por el estilo, yo debía estar en el jurado, los he evaluado anteriormente y ahora lo haré con más exigencia porque en esta competencia sólo están los mejores de los mejores".

Por otro lado, continuó Fran, "estuve un año sin estar en la televisión abierta y si bien recibí varias ofertas en este tiempo, ninguna me había convencido como ésta, así que cuando me llegó, la tomé feliz, porque, además, es sólo por este proyecto y me permite seguir con todas mis otras actividades en paralelo".

"Voy a tratar de ser siempre muy justa. Por supuesto que hay participantes que me caen mejor que otros, pero aquí gana el que mejor baila, no el que me cae mejor a mí", puntualizó.

Neilas Katinas indicó que "hacía falta que regresaran los programas de baile a la televisión, a la gente siempre le han gustado mucho y de seguro ahora se volverá a entretener al ver un proyecto como Aquí se baila".

"Además, creo que éste puede ser más especial aún por el nivel que tienen los participantes. Pienso que es el primer programa en esta línea con un nivel de participantes tan alto", subrayó el ex evaluador de espacios como Bailando, Rojo, el color del talento y Bailando por un sueño.

Finalmente, Karen Connolly resaltó que "va a estar difícil evaluar a todas las figuras de este programa, porque todos los que están son personas muy buenas para el baile".

"En ese sentido, va a ser mucho más complejo que en otros programas, pero eso también lo hará más especial y atractivo", añadió.

Conolly también cree que "a la gente le gusta mucho el baile y el que tengamos un nuevo programas así va a motivar a las personas a que se inscriban en las escuelas y a volver a disfrutar de algo tan bonito como es el baile".