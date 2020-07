Flor de Rap y su función de juez en Batalla de los Gallos: "Ha sido un trabajo totalmente difícil, pero es un sueño"

Flor de Rap estuvo en una entrevista exclusiva en Batallón de RedGol y se refirió a su función como juez de Red Bull Batalla de los Gallos. Además, anunció que prontamente podría volver a tener una exhibición de freestyle.

"Hemos estados todos estos días con los clasificados y ha sido un trabajo totalmente difícil, te lo juro, pero me encanta, me gusta siempre me ha gustado esto de las batallas, las sigo desde el principio, así que esto para mí ha sido un sueño, así lo siento y así lo he dicho. Porque pasar de ser un expectante a estar ahí es bacán, también el poder ver quién nos va a representar es muy lindo, muy agradable y siento que es un deporte muy maravilloso para la juventud y para todas las edades en verdad y me encanta, es un sueño el poder ser juez de la Batalla de los Gallos", manifestó.

Eso no es todo, ya que la cantante también se dio el tiempo para analizar el futuro del freestyle: "El proceso del freestyle va súper bien encaminado, siempre salen nuevas cositas y aumentando el desafío, objetos, el a capela. Creo que es lo profesional y para los que viven de esto y tienen familia, encuentro que es algo que va súper bien encaminado y profesional, y creo que esa es la dinámica que se tiene que llevar y todos vamos a ver el cambio, conociendo e inventando, es un freestyle o no. Así que vamos súper bien y esa dinámica está perfecta".

Finalmente, Flor de Rap recordó su participación y no se cerró a vovler a intentarlo. "Por ahí hay algo, alguna exhibición, alguna vez tuve la brillante idea de meterme ahí a unas competencias en el parque Bustamante y por ahí hay algún registro, no es muy agradable pero me gusta mucho, fue un desafío con un amigo, cumplí una promesa. En el norte también batallé unas veces y ha pasado en mi cabeza como artista, hace unos años atrás, como hace tres años se me ocurrió ir a meterme a las batallas, porque me gusta freestylear, aunque no soy una experta, pero me gusta hacerlo, me desahoga el alma y quizás algún día me dé la locura y me meta, compita en algo y haga alguna exhibición, no me niego a nada", sentenció.