Reacciones, críticas y memes que deja el cumpleaños con "invitadas bajo la cama" en Lo Barnechea

Este jueves se viralizaron los videos de la fiscalización a una fiesta de cumpleaños privada que terminó con 32 personas detenidas en Lo Barnechea, por no respetar las normas sanitarias impuestas por las autoridades a propósito de la pandemia. El evento detonó nuevamente las críticas, burlas y memes en las redes sociales.

El suceso se registró la madrugada de este 11 de febrero, después de que vecinos del área en torno a la avenida El Rodeo denunciaron ruidos molestos que provenían desde un domicilio en particular.

Una vez en el lugar, Carabineros y autoridades sanitarias identificaron la celebración que reunía a 19 hombres y 13 mujeres de entre 22 a 23 años, y que vulneraron el aforo permitido además de la orden de utilizar mascarillas en todo momento.

Algunas de las mujeres incluso se escondieron bajo una cama para no ser descubiertas y detenidas por los fiscalizadores. Recurso que evidentemente no dio resultado, porque los 32 asistentes terminaron detenidos y se les inició un sumario sanitario.

Tras quedar en libertad la mañana del jueves, otro registro mostró a algunos de los detenidos huyendo de la comisaría tapando las partes superirores de sus cuerpos con frazadas.

El comisario de la 53º Comisaría de Lo Barnechea, el mayor Jorge Cárcamo, explicó tras el incidente que "esta no es una fiesta clandestina, muy por el contrario, no hay una venta. Sino que, básicamente, es una actividad organizada por el propietario del inmueble, que es un joven de 26 años".

Eso sí, se incautaron dos equipos de audio que serán presentados como medios de prueba.

Tanto "la técnica" del escondite como la de las frazadas, así como el incumplir las normativas para contener la pandemia, fueron los principales argumentos para que se viralizaran críticas, burlas y memes sobre lo sucedido en el sector alto de la capital. Fueron tantas las reacciones que terminaron alzando el hashtag #CuicosCuliaos hasta los trending topics de Twitter en Chile.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Ojalá todas las personas recibieran el trato que Carabineros les dió a los #CuicosCuliaos en Lo Barnechea, pero no, en nuestro país el que tiene plata se salva y el que no puede perder hasta la vida

Oye yo hace unos 4 años cuando era flaca me metía a jugar con mi gata debajo de la cama. Eso no es ser cuico, es ser flaco. #CuicosCuliaos

Tuitea desde abajo de la cama= C U I C O #CuicosCuliaos

Ya pero lo q no saben es que las que estaban escondidas debajo de la cama, estaban haciendo casting para una peli d M.Night Shyamalan. Obvio que no quedaron. #CuicosCuliaos

"No es fiesta clandestina, no estamos pagando entrá" #CuicosCuliaos

Hablando de #CuicosCuliaos en ig he visto a muchos carreteando o en las playas sin mascarillas muchos de ellos se creen luchadores sociales otras feministas no critico lo que luchan criticó que mucha de las personas que los siguen y son referentes para ellos harán lo mismo

No es fiesta clandestina, es cumpleaños clandestino. No es asesinato, es legítima defensa. Si le pongo otro nombre, pasa piola. #CuicosCuliaos

En serio pa los #CuicosCuliaos es normal pasarse por la raja las disposiciones sanitarias, "quién no ha ido a un carrete"; robar, "quién no se ha llevado algo del super sin pagar"; la endogamia, "quién no se ha comido a un primo/a"... etc.



Están enfermos! Eso no es normal!