Fergie se muestra orgullosa por las chilenas en el Día Internacional de la Mujer

La cantante Fergie manifestó estar orgullosa por la masiva convocatoria que tuvo la marcha feminista chilena, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se vivió este domingo.

La ex Black Eyed Peas compartió la publicación de una cuenta de documentalistas independientes de alemania, que exhibió tres imágenes aéreas de la masiva manifestación.

Junto a ese tuit, Fergie escribió "estoy tan increíblemente orgullosa de estas mujeres chilenas por ser tan hermosamente audaces y mostrarnos cómo pueden ser las mujeres poderosas cuando se unen".

I’m so incredibly proud of these Chilean women for being so beautifully bold and showing how powerful women can be when they come together. ♀️♀️�������� #InternationalWomensDay #DiaInternacionalDeLaMujer https://t.co/vukttuVw5P