Felipe Vidal se sincera en "Bailando por un Sueño": "Por la forma en que bailo, no debería salir a bailar"

La noche de este sábado partió "Bailando por un Sueño" y se presentaron por primera vez a todos los participantes. Martín Cárcamo tuvo interacciones con ellos, pero llamó la atención lo sincera que fue la pésima proyección que hizo de sí mismo el periodista Felipe Vidal.

Con una actitud extremadamente sincera, Vidal planteó que "en una fiesta o en un matrimonio, si hay música, yo salgo a bailar".

Aparte de confirmar que tal decisión no tiene que ver con el consumo de piscolas de por medio, añadió que "en rigor, por la forma en que bailo, no debería salir a bailar. O sea, me debería quedar sentado".

El remate no vino precisamente del ex rostro de Chilevisión, sino que de la jurado Carolina de Moras, quien aseguró que "lo que le queda bien, es que Felipe sale a bailar y todo el mundo se sienta, porque es como un espectáculo verlo. Es demasiado entretenido".

Así se vivió el gracioso momento: