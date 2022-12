¿Habrá Emily in Paris 4? Esto se sabe sobre una posible cuarta temporada

Emily in Paris ha dado que hablar durante la plataforma Netflix. La serie ha demostrado ser una de las comedias más divisivas de los últimos años, como también ha sorprendido por su calidez y momentos de moda. Tras un gran y explosivo final de la temporada 3 que nos dejó una bomba de suspenso y ese gran giro de la noticia final, muchos de nuestros personajes podrían trasladarse a una nueva temporada.

¿Qué se sabe sobre la cuarta entrega de Emily in Paris?

Sí, queridos fanáticos, existe una cuarta temporada de la serie en Netflix. Su anuncio se dio a conocer en enero de 2022, a solo un mes después de que el sitio lanzara la temporada 2

Emily in Paris se renovó para las temporadas 3 y 4.

Por ese mismo lado, en conversación con Entertainment Tonight, su protagonista Lily Collins se refirió al termino de la tercera parte y sobre lo que se viene en esta nueva entrega.

"Escuché todos los finales y pensé que eran alternativos. Entonces me di cuenta de que eran todos los finales a la vez. Pensé: 'Espera, hay una boda y luego hay una boda que no sucede o este compromiso que se convierte en una boda que se convierte en una no boda, que se convierte en un anuncio de embarazo, que se convierte en, ¿qué diablos? ¡Qué!'"

Además, el creador y coproductor ejecutivo de Emily in Paris , Darren Star, bromeó con ET sobre cuánto complicará este giro las cosas al pasar a la temporada 4.

“Está muy claro en la temporada 3 que es un gran sueño de [Gabriel]. Él quiere ser padre y creo que estaba emocionado y está entusiasmado con la idea de la paternidad, pero ya sabes, nuestro programa no se mueve tan rápido", dijo Star. "Una temporada realmente cubre un par de meses... Hemos tuvo tres temporadas y quizás seis meses de tiempo real [han pasado], así que no estoy seguro de que vayamos a ver un bebé en la temporada 4. Pero creo que vamos a tener que lidiar con la perspectiva del bebé."

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de Emily in Paris?

Aun no hay fecha oficial para visualizar esta nueva entrega, pero se estima que puede dar cabida en otoño/invierno de 2023.